- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti seara ca i se pare "incredibil" ca Nicusor Dan vrea sa fie primarul Bucurestiului, in conditiile in care in patru ani de parlamentar nu a putut sa vina cu o lege "buna" pentru Capitala, potrivit Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- Aparut ca o revelatie, facand inconjurul tarii in cateva minute, sondajul care schimba „paradigma” alegerilor locale este pe cat de asteptat pe atat de irelevant. De ce? Pentru ca pune in balanta doar doi competitori. Nicusor Dan si Gabriela Firea par doi candidati care s-au calificat in turul doi,…

- Miercuri, in emisiunea Adrianei Nedelea de pe libertatea.ro, primarul Capitalei i-a raspuns lui Nicușor Dan, cel care ii spusese ca se vaita tot timpul și ca se victimizeaza.Gabi Firea a facut o precizare legata de starea sa de sanatate, o tema despre care s-a discutat mult in culisele politicii. ”Am…

- Primarul general Gabriela Firea l-a trimis pe seful Corpului de control al Primariei sa investigheze de ce a luat foc un troleibuz, duminica, in centrul orasului. Seful Corpului de control este Dumitru Catana, fost Presedinte al Consiliului de Administratie al RATB (actualul STB), pe care Gabriela Firea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea i-a dat o replica taioasa candidatului dreptei Nicușor Dan in urma declarațiilor referitoare la incidentul petrecut duminica, cand un troleibuz a luat foc in București. Primarul spune ca a inceput campania și e firesc sa se spuna neadevaruri, dar „minciuna…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, ca 7768 de cetațeni s-au inscris in programul Testam pentru București, in numai doua zile.Citește și: Medici rezidenți și studenți Erasmus, suprinși de pandemie in strainatate, aduși in țara „Trebuie sa testam masiv romanii…