Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a remizat cu Finlanda, la Helsinki, scor 1-1, in penultimul meci din UEFA Nations League. Golurile partidei au fost marcate de Pukki (min. 12), respectiv Tanase (min. 52). In urma acestui rezultat, tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa, cu doar patru puncte.

- Romania a obținut doar o remiza impotriva Finlandei, scor 1-1, și ramane pe ultimul loc in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Dupa meciul de la Helsinki, selecționerul Edi Iordanescu a afirmat ca a observat o schimbare in atitudinea jucatorilor și a vorbit despre o posibila plecare de pe banca…

- Naționala Romaniei intalnește Finlanda, vineri, in penultimul meci al tricolorilor in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Meciul de la Helsinki este transmis in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- Edi Iordanescu s-a decis asupra celor 23 de jucatori pe care ii va trece pe foaia de joc diseara impotriva Finlandei. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV la Antena 1. FRF a publicat vineri lista cu jucatorii…

- Nationala Romaniei joaca, astazi, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor. Meciul va avea loc de la ora 21.45.Pentru partida de la Helsinki, selectionerul Edward Iordanescu a convocat 27 de jucatori. Convocat initial, capitanul Vlad Chiriches s-a accidentat si…

- Naționala Romaniei va evolua vineri, la Helsinki, contra Finlandei, in penultimul ei meci in Grupa 3 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Alte șase partide sunt programate in aceeași zi, printre care Italia - Anglia și Germania - Ungaria.​

- Naționala Romaniei disputa in doar 72 de ore ultimele doua partide din Liga Națiunilor. Jucatorii lui Edi Iordanescu au doar trei puncte in patru partide și spera ca in duelurile cu Finlanda și Bosnia Herțegovina sa mai repare din blazonul serios șifonat al naționalei. Primul obstacol este programat…

- Naționala Romaniei va juca contra Finlandei, vineri, 23 septembrie, de la ora 21:45,la Helsinki, in penultimul meci din UEFA Nations League. Partida se vede live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro.