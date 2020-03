Stiri pe aceeasi tema

- Biatlonista italiana Dorothea Wierer a obtinut pentru al doilea an consecutiv Marele Glob de cristal, castigand duelul cu rivala sa norvegiana Tiril Eckhoff in ultima proba a sezonului, urmarirea de la Kontiolahti (Finlanda), scrie AFP. Wierer si Eckhoff au reusit sambata clasari destul de modeste,…

- China a raportat ca, pentru a treia zi consecutiv, nu a mai fost depistat niciun caz de transmitere locala a coronavirusului in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei, in timp ce orasele mari ale tarii sunt inca in alerta din cauza cazurilor importate, scrie The Guardian.

- Papa Francisc, in varsta de 83 de ani, si-a anulat angajamentele oficiale de sambata, fiind a treia zi consecutiv cand face acest lucru. Cel mai recent, papa a participat la un eveniment oficial miercuri, cand...

- Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete, nu si-a anulat nicioata atat de multe audiente oficiale sau evenimente in cei sapte ani de cand a fost numit. Biroul de presa al Vaticanului a transmis ca el isi continua munca din resedinta Santa Marta din…

- Papa Francisc si-a anulat, pentru a treia zi consecutiv, angajamentele oficiale. Cei care l-au vazut in public, miercuri, sustin ca Papa Francisc tușea și iși sufla nasul, existand temerea ca Suveranul Pontif sa fi contractat coronavirusu....

- Papa Francisc si-a anulat, pentru a treia zi consecutiv, angajamentele oficiale, dupa ce ultima data a fost vazut in public, miercuri, tusind si suflandu-si nasul, scrie Associated Press potrivit news.ro.Suveranul Pontif, in varsta de 83 de ani, care a pierdut o parte dintr-un plaman in tinerete,…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, a relatat presa internaționala, duminica dimineața. Pe de alta parte, oficialii chinezi susțin, pentru a treia zi consecutiv, ca numarul celor imbolnaviți cu periculosul virus este in scadere.Aproximativ 69.000 de cazuri de imbolnavire…

- In perioada 3–7 februarie, emisiunea Acces Direct a fost pentru a treia saptamana consecutiv prima opțiune in randul telespectatorilor care s-au aflat in fața micilor ecrane, de luni pana vineri, in intervalul orar 17.00 – 19:00.