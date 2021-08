Finalizarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru” – SC ROMARC OVIDIU SRL

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ DE PRESA Curtea de Arges, 8 iulie 2021 Anunt finalizare implementare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate catre Colen Ogris SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 la OUG nr. 130/31.07.2020 Titlul proiectului:…

- ANUNȚ DE PRESA Curtea de Arges, 8 iulie 2020 Anunț finalizare implementare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate catre Meridian Dance 2000 SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 la OUG nr. 130/31.07.2020 Titlul…

- Anunț – AMEDA BEST FOOD SRL anunța finalizarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Ameda Best Food SRL” in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru” Comunicat de presa AMEDA BEST FOOD SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Ameda Best Food SRL” proiect nr RUE 464 inscris in cadrul…

- Comunicat de presă finalizare proiect S.C. Krisztalex S.R.L. anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Capital de lucru Krisztalex S.R.L.” proiect nr. RUE M2-2287 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza in intervalul…

- ANUNȚ DE PRESA Curtea de Arges, 5 mai 2021 Anunț de incepere implementare proiect Granturi pentru capital de lucru acordate catre MIRAJ TOP EVENTS SRL in calitate de beneficiar IMM cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2 la OUG nr. 130/31.07.2020 Titlul…