- Sambata dimineața s-a stabilit și finala turneului masculin de la US Open, iar Carlos Alcaraz (Spania, 4 ATP) se va duela cu Casper Ruud (Norvegia, 7 ATP) in meciul pentru trofeu! Jucatorul care va caștiga finala va urca pe locul 1 mondial. Carlos Alcaraz – Casper Ruud este marea finala de la US Open…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, s-a calificat, sambata dimneata, in finala US Open, unde il va avea ca adversar pe norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Invingatorul din acest meci va deveni noul lider ATP, in locul rusului Daniil Medvedev. Alcaraz a trecut in semifinale de americanul…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 4 mondial, s-a calificat, sambata dimneata, in finala US Open, unde il va avea ca adversar pe norvegianul Casper Ruud, locul 7 mondial. Invingatorul din acest meci va deveni noul lider ATP, in locul rusului Daniil Medvedev, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Rafael Nadal (36 de ani), Carlos Alcaraz (19 ani) și Casper Ruud (23 de ani) pot incheia saptamana pe primul loc al clasamentului ATP. Este sigur ca vom avea un nou lider mondial la finalul turneului de la US Open. Daniil Medvedev va fi detronat, iar lupta se da intre Nadal, Alcaraz și Ruud. Cum arata…

- US Open a ramas fara liderul mondial, Daniil Medvedev fiind eliminat inca din optimile competiției de la Flushing Meadows. Nick Kyrgios a reușit unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, australianul trecand de campionul en-titre de la New York.

- Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, se confrunta luni, 4 iulie, cu Paula Badosa, in Spania. Meciul cu jucatoare iberica, 24 de ani, 4 WTA, supranumita noua Maria Șarapova, atat pentru calitațile sportive, cat și pentru cele fizice, are loc de la 17.30, pe Terenul Central de la Wimbledon, scrie Gazeta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a urcat un loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, si este pe locul 19, cu 2305 puncte. Urmatoarea romanca in ierarhie este Sorana Cirstea. Jucatoarea originara din Targoviște a urcat patru pozitii si este pe 32, cu 1430 de puncte. La randul ei, Irina Begu…

- Organizatorii US Open, veste uriașa pentru Daniil Medvedev. Actualul sezon a fost unul ciudat, de la problemele cu nevaccinarea lui Novak Djokovic, pana la interzicerea participarii jucatorilor din Rusia și Belarus la Wimbledon. Paradoxal, in acest timp, rusul Daniil Medvedev a redevenit lider mondial,…