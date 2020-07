Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea face parte din viețile noastre și de fiecare data vedem cum lumea cinematografiei sau a conținutului multimedia face parte integranta din viața noastra prin intermediul televizorului.

- Actrita engleza Kate Winslet, cunoscuta pentru roluri din filme ca „The Reader”, pentru care a primit un premiu Oscar, „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” si „Titanic”, va fi recompensata cu un trofeu onorific la Toronto Film Festival 2020.

- Luna lui Ciresar vine cu sezoane proaspete ale celor mai populare seriale – „13 Reasons Why“, „The Politician“, „The Order“ –, dar si cu o recolta noua de productii, intre care „It's Okay to Not be Okay“ si „The Last Days of American Crime“.

- Netflix lanseaza categorie de filme si seriale #BlackLivesMatter Protestele anti-rasiste, declansate de moartea lui George Floyd, continua in Statele Unite. In acest context, Netflix anunta lansarea unei noi categorii de filme, seriale si documentare. Aceasta este dedicata miscarii #BlackLivesMatter.…

- Ce seriale se lanseaza pe Netflix in luna iunie Daca esti abonat Nexflix, stii deja ca ai la dispozitie mii de filme si seriale celebre, subtitrate in limba romana, pe care le poti urmari oricand. Gasesti inclusiv filme clasice, care au facut istorie, si multe optiuni in functie de genul pe care il…

- Deși sezonul 5 nu a fost inca lansat de Netflix și nici nu cunoaștem momentan o data de lansare, producatorii show-ului par a pregati sezonul 6 al serialului Lucifer, care, probabil, va fi și ultimul. Tom Ellis pare a se fi ințeles in sfarșit cu realizatorii serialului „Lucifer”, acesta semnand un pre-contract…

- Curios ce filme și seriale se vor lansa (sau s-au lansat deja) in luna mai pe Netflix? Avem aici top 10 lansari pe platfoma in aceasta luna: FILME O noapte si o viata intreaga O film dramatic care spune povestea unui tanar condamnat la inchisoare pe viata pentru omucidere. In spatele gratiilor, acesta…

- 1. Se7en (1995). Regizat de David Fincher, filmul prezinta povestea a doi detectivi care urmaresc un criminal in serie. E un thriller de exceptie, cu accente de film horror pe alocuri, cu un final spectaculos. Tripleta Brad Pitt - Morgan Freeman - Kevin Spacey e de zile mari. Filmul e pe Netflix. 2.…