Luni, 1 martie 2021, fiicele gemene ale Valentinei Pelinel (40 de ani) și ale lui Cristi Borcea (51 de ani) au implinit 2 ani. Cuplul mai are impreuna un fiu, Milan, in varsta de 4 ani. Fiicele gemene ale Valentinei Pelinel au implinit 2 ani: „Doua marțișoare in viața noastra” In mediul online, cu ocazia aniversarii fiicelor ei, Indira Maria și Rania Maria, Valentina a publicat o fotografie in care apar ea, partenerul ei și cei trei copii ai lor, Milan, Indira și Rania. „Pentru noi, aceasta zi este magica și ne-a adus o fericire imensa prin prezența acestor doua marțișoare in viața noastra. O…