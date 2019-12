O companie condusa de fiica actorului Bruce Lee a dat in judecata un lant de restaurante fast-food din China, de la care solicita daune de peste 210 milioane de yuani (30 de milioane de dolari) pentru folosirea neautorizata a imaginii starului kung fu in logoul companiei, potrivit publicatiei chineze The Paper, informeaza Reuters. Bruce Lee Enterprises, cu sediul in California, administrata de Shannon Lee, a inaintat miercuri o actiune intr-o instanta din Shanghai impotriva Real Kungfu, solicitand ca lantul de restaurante sa nu mai foloseasca imaginea tatalui sau si sa plateasca o suma suplimentara…