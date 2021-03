Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dabija s-a nascut la 15 iulie 1948, in satul Codreni, raionul Cimislia, Republica Moldova.. Pe parcursul vietii, scriitorul, membru al Academiei Romane șio membru correspondent al Academiei de Științe a Moldovei, s-a ales cu zeci de premii si distinctii pentru activitatea sa literara. Este laureat…

- Moartea liderului tupei Cargo, Adi Barar (61 de ani), rapus de Covid-19, a lasat multa durere in sufletele familiei cunoscutului rocker, a colegilor de trupa și a fanilor acestuia. Adi Barar a fost inmormantat marți, intr-un cimitir din Timișoara, in prezența familiei și a catorva prieteni foarte apropiați,…

- Adi Barar, chitaristul și liderul trupei Cargo a murit, anunța formația pe pagina de Facebook. „Așa intens cum a trait toata viața pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, așa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca, Adi Barar! 15.01.1960 – 08.03.2021. ” Și de-o fi și…

- Chitaristul Adi Barar, liderul trupei CARGO, una dintre cele mai iubite formații de rock din Romania, a murit in spital, la Timișoara, dupa doua saptamani de lupta cu virusul Covid-19. La sfarșitul lunii februarie 2021, membrii trupei anunțau public faptul ca Adi Barar a fost confirmat cu…

- Fondatorul și liderul trupei rock Cargo, Adi Barar, a murit dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Colegii au anunțat vestea trista intr-un mesaj pe Facebook: “Așa intens cum a trait toata viața pe scena, alaturi de public, inconjurat de gandurile voastre bune, așa a luptat pana azi! Dumnezeu sa te odihneasca,…

- Adi Barar, fondatorul și liderul trupei rock Cargo, a incetat din viața. Chitaristul, in varsta de 61 de ani, suferea de mai multe afecțiuni și fusese internat la secția ATI a Spitalului Județean Timișoara la sfarștitul lunii februarie cu COVID-19 . Citește gratuit ediția de martie a revistei Unica.…

- Adi Barar se afla internat in stare grava la spital. Fondatorul și liderul trupei Cargo a fost diagnosticat cu Covid-19. Acesta se afla internat in secția de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara. Conform Digi24, Adi Barar s-a internat in urma cu doua zile in spital. Potrivit acestora…

- Fondatorul și liderul trupei rock Cargo, Adi Barar, are COVID și este internat in stare grava in sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara.Chitaristul a ajuns pe mana medicilor in urma cu doua zile.