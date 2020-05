Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan i-a luat apararea lui Marica , printr-o intervenție la „Ora Exacta in Sport”: „Probabil o sa fie iar foarte multe subiecte cu ce spun eu, dar cred ca in viata privata a cuiva nu are nimeni dreptul sa se bage. Nimeni nu stie ce relatie are aceasta doamna Ana cu sotul acasa. Cei ce filmeaza…

- Romania este mentionata in categoria statelor in care coruptia umbreste eforturile de combatere a coronavirusului. In acelasi timp este data ca exemplu de stat in care contractele pentru ventilatoare sau masti de protectie, necesare in lupta impotriva COVID-19, ascund actiuni ilicite, scrie The Washington…

- 85% din afacerile mici și mijlocii afectate de pandemia COVID-19 Presedintele Consiliului National pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Florin Jianu. Foto: https://www.facebook.com/florin.jianu.5 Peste 85% dintre intreprinzatorii mici și mijlocii spun ca afacerile le-au fost afectate…

- Va mai aduceti aminte de ele? Afla ce mai fac gemenele din trupa Indiggo! Chiar daca sunt stabilite de aproape 12 ani in Statele Unite, cu siguranta va amintiti de Mihaela si Gabriela Modorcea. Gemenele din trupa Indiggo si-au incercat in repetate randuri norocul in muzica. Mai intai in Romania, apoi…

- Reghecampf e unul dintre cei mai bogați antrenori: are o mulțime de case de vacanța, mașini de sute de mii de euro, ceasuri unicat, dar și o familie pe care o iubește.Laurențiu Reghecampf e unul dintre cei mai cunoscuți antrenori romani din strainatate. 100.000 de eurovaloreaza cel mai scump ceas pe…

- Fundasul Claude Dielna a semnat astazi cu Universitatea Craiova si a fost prezentat suporterilor prin intermediul unei conferinte de presa. Managerul clubului, Marcel Popescu, i-a facut o scurta prezentare fotbalistului francez. A explicat ca este posibil ca acesta sa ramana si din vara. „Inca se mai…

- Fotografii insolite, jurnale de memorii si arhive personale de la martori ai vremii au contribuit la aducerea in actualitate a unui moment istoric pentru Romania: vizita Reginei Maria in America, in toamna anului 1926. Un moment insolit s-a consumat cand capeteniile indiene i-au dat suveranei un nume…