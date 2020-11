Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri s-au desfașurat cinci partide din cadrul etapei cu numarul 9 a Ligii 1 Feminin. Derby-ul rundei s-a jucat la Cluj, acolo unde “U” Olimpia Cluj și-a trecut in cont a opta victorie din tot atatea meciuri jucate in actuala ediție a campionatului: 1-0 cu Heniu Prundu Bargaului. In Teleorman, Fortuna…

- Ziarul Unirea CSO Cugir a pierdut primele puncte stagionale dupa remiza nebuna de la Hunedoara | Trupa lui Lucian Itu, egalata in prelungiri de golul portarului advers Florin Raț CSO Cugir a pierdut primele puncte stagionale dupa remiza nebuna de la Hunedoara, unde portarul advers, Florin Raț, devenit…

- Heniu Prundu Bargaului si Vasas Femina Odorhei au obtinut victorii clare in deplasare, duminica, in etapa a 7-a a Ligii I de fotbal feminin. Heniu s-a impus cu 5-1 la Constanta, in fata echipei locale Selena, iar Vasas Femina a castigat cu 6-1 la Bucuresti, in dauna formatiei Fair-Play. Doua partide…

- HC Buzau a trait periculos in primele doua partide ale turneului al doilea al Ligii Naționale, care grupeaza, in aceasta saptamana, la Sf. Gheorghe, etapele 4-9 ale primului eșalon. Chiar și așa, cu emoții cat cuprinde, buzoienii au reușit sa nu piarda in fața Stelei, cu un gol marcat, de la 7 metri…

- Formatia de fotbal feminin Fortuna Becicherecu Mic si-a continuat in weekend parcursul bun din acest sezon cu o victorie in deplasare la malul marii. Pe arena SNC, din Constanta, a fost 7-1 pentru jucatoarele lui Sorin Bindescu in fata gazdelor de la Selena. Lidera la zi in elita feminina, gruparea…

- Prahoveanca Mihaela Merlan (ACS Heniu Prundu Bargaului) ar putea primi titlul de cea mai buna jucatoare a etapei a doua din Liga 1 feminin. La doar al doilea sau meci jucat dupa o pauza de aproape un an și jumatate, „Mitzy” a reușit un „poker” in partida jucata de echipa sa in compania celor de la Asociația…

- Formatia feminina a Fortunei Becicherecu Mic a inceput excelent noul sezon in elita si e lidera dupa doua runde, la golaveraj, in fata multiplei campioane Universitatea Olimpia Cluj. Ieri, elevele lui Sorin Brindescu le-au invins pe teren propriu, scor 6-0, pe maramuresencele de la ACS Fotbal Feminin…

- REȘIȚA – ACS Banat Girls Reșița va debuta in prima liga sambata, 5 septembrie, de la ora 11:00, acasa, impotriva echipei Fortuna Becicherecu Mic. In campionatul Ligii 1 vor evolua 12 echipe, dupa ce CS Școala de Fotbal Luceafarul Filiași și CSȘ Targoviște s-au retras! La formația din Becicherecu Mic…