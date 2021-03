Stiri pe aceeasi tema

- O posibila noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata în mai multe regiuni din Brazilia, a anuntat vineri Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat în subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Cercetatorii…

- Aproximativ jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 detectate in Franta sunt cu varianta britanica a coronavirusului, mai contagioasa, a anuntat premierul francez Jean Casteaux, transmite digi24.ro.