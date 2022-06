Festivalul moto-rock Seawolves Bike Fest 14 la Mamaia Mamaia este in aceste zile in festival. Unul mai deosebit. La care și-au dat intalnire toți iubitorii de motociclete și de rock. De altfel, evenimentul se adreseaza impatimiților moto-rock, se numește Seawolves Bike și, dupa doi ani de absența din cauza pandemiei, revine la mal de mare pentru weekendul 10 – 12 iunie. Sunt cateva sute de participanți, veniți de peste tot din țara, dar și din cateva țari vecine. Prețul unic de intrare la festival va fi de 60 de lei de persoana, taxa unica in schimbul careia fiecare participant va primi o brațara de acces generala pentru festival, care include și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala pentru ca invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura si online. Anuntul a fost facut de ministrul ducatiei, Sorin Campeanu, la un eveniment de profil, organizat la Palatul Parlamentului. El a mai spus ca in…

- Incepand de joi, fanii Neversea au ocazia sa achiziționeze bilete de o zi pentru festivalul de pe plaja din Constanța, anunța organizatorii. Doritorii au la dispoziție doua variante de bilete de o zi: General Access, la prețul de 37 de euro + Taxe sau VIP, la prețul de 104 de euro + Taxe. Fanii iși…

- Intr-o perioada in care toți specialiștii in politici energetice susțin ca pentru a diminua efectele crizei este necesar ca statul sa construiasca noi capacitați de producție a energiei electrice, iar perspectivele sunt destul de sumbre, pentru ca noile capacitați de producție ar putea apare abia peste…

- Și anul acesta minivacanța de 1 mai vine cu o ampla oferta de evenimente, in special concerte, pe litoral, in țara ori Capitala. Vineri Beach, Please! –Plaja Costinești (29-1 mai) Aflat la prima ediție, Beach, Please! Anunța cel mai mare eveniment dedicate genurilor hip-hop și trap organziat in Romania.…

- Președintele AUR, George Simion, a solicitat marti, 19 aprilie, in plenul Camerei Deputatilor, ca ministrul de Interne Lucian Bode sa spuna „cine din structurile statului roman il tine in brate pe domnul Raed Arafat”. „Un demers politicianist”, a replicat ministrul, aflat la „Ora Guvernului”, subliniind…

- Comisia Nationala Extraordinara in Sanatatea Publica din Republica Moldova (CNESP) ridica din 16 aprilie starea de urgenta sanitara introdusa cu aproximativ doi ani in urma in contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri ministrul moldovean al sanatatii, Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook,…

- Momente de panica și disperare pentru zeci de ucraineni refugiați in Romania! Au plecat din calea razboiului, pentru a-și salva viețile, insa, ajunși in Romania, au avut parte din nou de o surpriza neplacuta. Iata ce s-a intamplat in urma cu puțin timp intr-un bloc din Mamaia Nord, Constanța!

- Un bloc din Constanța a fost evacuat, miercuri, dupa ce cladirea a fost inundata de fum, din cauza unui incendiu. In imobil locuiau refugiați ucraineni. A fost mult fum pe casa scarii si panica printre locatarii unui bloc cu refugiati din Mamaia Nord, din cauza unui scurtcircuit la o hota, la un apartament…