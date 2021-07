Festivalul de Film de la Cannes 2021. Cele mai frumoase rochii de pe covorul roșu Festivalul de Film de la Cannes 2021 și-a deschis porțile seara trecuta, 6 iulie. Vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute spectaculoase, pline de stralucire și eleganța, create de case de moda celebre. Ajuns la cea de-a 74-a ediție, Festivalul de Film de la Cannes 2021 se va desfașura in perioada 6-17 iulie, dupa ce ediția din 2020 a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19. Vedetele au ales pentru ceremonia de deschidere ținute pline de eleganța și rafinament. Citește și: La 51 de ani, Mihaela Radulescu arata senzațional in costum de baie EXCLUSIV! Andreea Ibacka a explicat de ce alege… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scarlett Johansson și Colin Jost așteapta venirea pe lume a primului lor copil. Potrivit presei internaționale, actrița urmeaza sa devina din nou mama foarte curand. Scarlett Johansson, in varsta de 36 de ani, a fost extrem de discreta și a preferat sa se retraga din lumina reflectoarelor pe perioada…

- Actori, regizori, artiști și oameni de televiziune și-au facut apariția la Gala Premiilor Gopo 2021 desfașurata astazi, 29 iunie, la amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Doamnele au atras atenția cu ținutele spectaculoase, iar domnii cu costumele elegante. Amalia Enache este printre primele celebritați…

- Daiana Anghel, fosta prezentatoare Antena 1, s-a casatorit religios cu Sorin Gonțea, la cateva luni dupa ce barbatul a suferit in infarct. Vineri, 4 iunie, vedeta a stralucit intr-o rochie spectaculoasa de mireasa, ce a atras atenția tuturor. Nunta celor doi soți a fost organizata in mare secret in…

- Ariana Grande (27 de ani) și logodnicul ei, Dalton Gomez (25 de ani), s-au casatorit la inceputul lunii mai. Evenimentul a avut loc in Montecito, California, in locuința solistei. Ceremonia a fost intima, fiind prezenți mai puțin de 20 de invitați. Ariana Grande a publicat primele imagini in rochie…

- Adda se bucura acum de silueta mult dorita. Cantareața are acum o silueta de invidiat așa ca se fotografiaza in diverse ipostaze. A pozat acum cu abdomenul la vedere, iar fanii au reacționat. Cantareața in varsta de 29 de ani a luat decizia in urma cu aproximativ șase luni de zile sa faca o schimbare…

- Cea mai importanta decernare de premii din industria cinematografiei a avut loc noaptea trecuta in Los Angeles. Unele dintre starurile de la Hollywood prezente la gala premiilor Oscar 2021 au pașit zambitoare pe covorul roșu, la brațul partenerilor lor. Halle Berry, Regina King, Isla Fisher, Carey Mulligan…

- Larisa Dragulescu a facut ieri pasul cel mare și s-a casatorit cu cel care ii este alaturi de mai bine de trei ani. Evenimentul a avut loc in mediul rural, iar alaturi le-au fost familiile și prietenii apropiați. Larisa a atras toate privirile cu ținuta purtata la nunta. Daca pe zi a ales o rochie scurta…