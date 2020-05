E 3 noaptea, ianuarie și undeva pe la 28 de grade in oraș. E ingrozitor de aglomerat, cred ca am cel puțin 10.000 de oameni intr-un cerc de 100 de metri in jurul meu și se claxoneaza de parca toți au innebunit. Am ieșit de la un restaurant de pe marginea drumului. Restaurant e o denumire ilara pentru cocioaba aia, dar in definitiv și Cumpanașu e om. Tocmai am mancat cea mai buna mancare cu pui. Habar nu amcum se cheama și nici nu vreau sa știu cum a fost facuta. Am vrut sa mananc uncurry vegetarian, dar omul care mi-a adus mancarea m-a intrebat ceva ce n-amințeles și am dat probabil din cap in…