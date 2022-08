K-pop, muzica produsa de artiști din Coreea de Sud, a devenit un fenomen global, cu miliarde de fani in toata lumea. Școala 9 a vorbit cu fani și cu un organizator de evenimente despre ce inseamna valul cultural asiatic ce a cuprins și Romania. „O buna prietena mi-a zis la un moment dat de acest val de evenimente in lume, n-am bagat-o in seama, dupa care m-am trezit cu doi copii care au aflat ca ma ocup cu organizarea de evenimente și mi-au spus sa le aducem o trupa Kpop. O ce?”, iși amintește organizatorul de evenimente Dumitru Sohan. Crescut in anii ‘90, pe timpul boomului de trupe de baieți…