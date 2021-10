Stiri pe aceeasi tema

- Desertul Atacama, situat in nordul statului sud-american Chile si considerat unul dintre cele mai aride din lume, a fost acoperit inca o data de un covor de flori in nuante de mov si galben, la jumatatea lunii octombrie, odata cu sosirea primaverii australe.

- Liderul PSD a avut parte de cateva clipe neplacute in prima emisiune a lui Florin Calinescu de la PRO TV. S-a trezit cu o insecta urat mirositoare pe camașa. „Il iau acasa”, a glumit Ciolacu Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut parte de o surpriza neplacuta marți seara, in prima ediție a emisiunii…

- Ingredientele necesare prepararii acestei rețete postate pe site-ul: rețete.unica.ro. INGREDIENTE 600 g muschiuleț de porc 3 ardei capia 1 ardei verde 2 dovlecei 2 cepe roșii 1 ardei iute 2 gogoșari piper boabe sare boia dulce boia iute 3-4 linguri ulei 1-2 foi dafin 4 roșii 1-2 crenguțe cimbru MOD…

- Polițiștii din județul Alba continua sa acționeze in aceasta saptamana pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea principalelor cauze care le genereaza: viteza, depașirea neregulamentara, neacordarea de prioritate și indisciplina pietonala. Pentru o deplasare lipsita de evenimente nedorite,…

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna aceasta in revista Nature Food, cercetatorii au analizat 5.853 de alimente din dieta SUA și au masurat…

- Cunoscutul cantareț de muzica folk Doru Stanculescu, unul dintre fondatorii cenaclului Flacara s-a stins din viața. Anunțul a fost facut pe facebook de un alt artist, Mircea Rusu. „Doru Stanculescu. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a scris Mircea Rusu pe Facebook. Din primele informatii, Doru Stanculescu…

- Eugenia Șerban s-a confruntat cu o situație neplacuta in urma cu doar o zi. Actrița in varsta de 51 de ani a fost ținta hackerilor. Aceasta a povestit pe larg cum a ramas fara Facebook, Instagram, Yahoo și Google in doar cateva minute. „Am avut o noapte alba, nu se poate așa ceva, am impresia ca inca…

- Romania se confrunta cu un fenomen de creștere al prețului utilitaților, chiar la inceputul lunii august avand loc o scumpire a energiei, iar aceasa scumpire se va reflecta și in buzunarele romanilor. Scumpirile din ultimul an la energie și utilitați reprezinta un avertisment pentru un viitor foarte…