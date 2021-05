In noaptea de joi spre vineri are loc un fenomen astronomic rar. Va avea loc o ploaie de stele cazatoare. Meteorii provin din coada cometei Halley. Este a doua noapte in care se atinge maximul curentului de meteori eta-Aquaride. Cometa Halley a trecut pe langa Pamant in 1986 și va mai trece in 2061. Pentru observarea meteorilor nu este nevoie de echipament special. Nu se știe cu exactitate locul in care poate fi observat fenomenul astronomic. „Daca pui telescopul, acesta mareste si nu te ajuta cu nimic sa vezi o parte mai mica de cer. In privinta orelor, nu exista o ora fixa la care se produce,…