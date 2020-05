Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Sarbatorilor Pascale, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane le-a transmis credincioșilor un mesaj video in care ii incurajeaza sa ramana in comuniune cu Dumnezeu. La vreme de restriște, Parintele Patriarh a cerut binecuvantarea Domnului pentru toți medicii și…

- Patriarhul Daniel a spus ca in aceasta vreme de pandemie cand autoritatile sunt „nevoite sa ia masuri de oprire a raspandirii bolii”, casele credinciosilor devin paraclise, care, prin rugaciune, tin legatura cu bisericile, marturisind credinta in Hristos „Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis, USR, UDMR, Basescu si altii au criticat dur protocolul dintre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa, in baza caruia Sfintele Pasti si Lumina de Inviere ar fi ajuns la credinciosi cu ajutorul politistilor si jandarmilor, deputatul PNL Daniel Gheorghe…

- Primaria Municipiului Targu Jiu a oferit parohiilor din oraș corturile necesare organizarii tuturor evenimentelor legate de sarbatorile pascale. Fiecare biserica din municipiul Targu Jiu va avea un cort instalat la intrare. Acesta va fi util pentru a delimita mai ușor un spațiu de unde vor putea fi…

- „Izolare! Credinta! Speranta! Curaj si Rabdare! De toate avem nevoie ca sa invingem”, spune medicul Alina Popa, oncolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, la doua saptamani de la diagnosticul terifiant: infecție cu coronavirus!

- Afirmatia a fost facuta in contextul in care, in aceasta perioada de pandemie a coronaviruslui, mai multi preoti au ignorat sfatul Birericii Ortodoxe Romane, de a impartasi populatia cu lingurite de unica folosinta.

- In Duminica a 3 a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Patriarhul Daniel a facut un apel la intarirea in credinta pentru a depasi situatia cauzata de Covid 19, scrie basilica.ro. "In aceste zile de grea incercare cand crucea suferintei din cauza pandemiei actuale" care este prezenta in aproape toata lumea…

- Expeditia celor noua moldoveni, plecati intr-o lupta cu necunoscutul, spre continentul ghetarilor vesnici - Antarctida, a luat sfarsit. Dupa o luna, in care au experimentat zeci de senzatii noi, aventurierii s-au intors acasa.