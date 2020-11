Stiri pe aceeasi tema

- O capra cazuta intr-o fantana dezafectata, adanca de aproximativ 20 de metri, a fost salvata miercuri de un pompier din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, informeaza Agerpres.

- Femeia a cazut într-o fântâna adânca de 15 metri, dintre care 4 metri reprezentau adâncimea apei. Aceasta a stat agațata de o frânghie pâna la sosirea echipajelor de salvare. Victima…

- O femeie in varsta de 75 de ani a cazut, duminica, intr-o fantana din comuna Ibanesti, pompierii din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui intervenind pentru salvarea ei.

- Un barbat in varsta de 21 de ani, din satul Pușcași, judetul Vaslui și-a pierdut viața, in aceasta dimineața, dupa ce a cazut intr-o fantana aflata in lucru, transmite publicatia locala Actual Vaslui.Barbatul a cazut in fantana in lucru, care nu are introduse tuburile de beton. Aceasta are o adancime…

- O femeie de 67 ani din comuna Strunga a cazut in fantana duminica seara. Cei de la ISU Iasi au reusit sa o salveze. Femeia era constienta, striga dupa ajutor. Salvatorii au intervenit cu o autospeciala cu apa si spumat trimisa de la Targu Frumos. Femeia a fost preluata de o ambulanta de la SAJ cu medic.

- Un copil, in varsta de 10 ani, din Vrancea a fost salvat dupa ce cazut intr-o fantana adanca de 22 de metri. Pentru salvarea minorului au fost mobilizati pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud, care au intervenit cu o autospeciala de interventie.

- Un barbat a fost salvat, sambata, de pompierii din Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 22 de metri, anunța MEDIAFAX.Pompierii dorohoieni au fost solicitați sa intervina, sambata, pentru salvarea unui barbat cazut intr-o fantana cu adancimea de circa 22 de metri.…