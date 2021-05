Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, transmite Grupul de Comunicare Strategica . Fata de ultima raportare, au fost inregistrate 682 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. Potrivit sursei citate, in Dolj…

- Percheziții de amploare, in aceasta dimineața, la firme care verificau hidranții din spitale. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in…

- De doua saptamani, de cand a fost diagnosticata cu Covid-19, indragita solista de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca (82 de ani) se lupta pentru viața ei! Fiica cea mica, Rebeca Onoriu, și surorile sale au mari emoții pentru femeia aflata pe patul de spital. ”Coronavirusul este pervers! Joaca…

- Este povestea unei dive ce are parte de toata iubirea și admirația barbaților, dar care are o relație complicata cu propria fiica. Intalnirea dintre mama si fiica devine rapid o confruntare: adevaruri ascunse și resentimente nedeclarate ies la suprafața… Ne așteapta cateva filme cu totul deosebite,…

- Cifre ingrijoratoare se inregistreaza in Brașov (2,94), Hunedoara (2,52), București (2,56) și Alba (2,38). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor.In intervalul…

- Pana astazi, 2 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 808.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 744.040 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.950 cazuri noi de…

- Pana astazi, 18 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 771.843 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 717.179 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.058 cazuri noi…

- Liga Studentilor din Iasi se opune deciziei actualei coalitii de guvernare de a limita dreptul studentilor la calatoria gratuita cu trenul in vederea scaderii deficitului bugetar si solicita Guvernului demararea de consultari cu reprezentantii studentilor in aceasta chestiune. Reprezentantul Ligii Studenților…