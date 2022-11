Stiri pe aceeasi tema

- 27 de sportivi, 3 antrenori și 2 arbitri au reprezentat cu mandrie echipa și au adus la Tg. Mureș de la acest campionat un total de 42din care 9825 și titlul de ,,Cel mai bun sportiv feminin! Felicitari tuturor sportivilor pentru prestația avuta si mult, mult succes in continuare ! Echipa Jaguar Academy…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș organizeaza duminica, 20 noiembrie, in incinta Promenada Mall din Targu Mureș, concursul "Amicii pompieri", cu prilejul Zilei Mondiale a comemorarii victimelor accidentelor de circulație. Potrivit unui comunicat de presa facut public…

- Radu Banciu a revenit din nou in centrul atenției mass-media, dupa un nou derapaj la adresa Simonei Halep. Prezentatorul TV a criticat-o pe jucatoarea de tenis, dupa ce sportiva ar fi fost fost depistata pozitiv la testul anti-dopaj de la US Open 2022. Reacția virulenta a vedetei de la B1 TV. Cum a…

- Mascații au facut 35 de percheziții domiciliare in Turda, Campia Turzii, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj și in județul Maramureș și au confiscat sute de mii de lei de la traficanții de droguri. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- AirConnect amana lansarea curselor aeriene pe piața din Romania pana in primavara anului viitor, argumentand decizia prin intarzierea livrarii celui de-al doilea avion, cat și a pregatirilor operaționale pentru zbor. „Din cauza intarzierii livrarii celui de-al doilea avion AirConnect, cat și a pregatirilor…

- Ancheta in cazul acuzațiilor de frauda la alegerile locale din Sectorul 1 continua in doua dosare la Parchetul Curții de Apel București, dupa desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), dar procurorii nu au pus inca nicio persoana sub acuzare, la aproape doi ani de la scrutin.…

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu forestier izbucnit in vecinatatea Varfului Greaban din Muntii Maramuresului, iar Ministerul Apararii a trimis o aeronava in sprijinul acestora, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Cornel Babut. „Pompierii militari maramureseni…

- Cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, Premierul a adresat un mesaj de felicitare. „Felicitari, dragi cetațeni, cu prilejul a 31 de ani de independența, ani in care am crescut, am invațat, am reușit impreuna. Sa obțineți tot ce va doriți, prin munca, merit și colaborare. Va doresc sanatate,…