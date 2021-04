Stiri pe aceeasi tema

- Sunt peste 600 de tipuri de paste in lume, cele mai multe inventate in Italia, țara care a dus bucataria pastelor fainoase la nivel de arta. Iata cum sunt imparțite pastele, care sunt cele mai populare tipuri de paste și la ce folosește fiecare in funcție de forma și culoare. Macaroanele, taițeii…

- Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge a fost decorat, miercuri, cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Comandor, de președintele Romaniei.„In semn de apreciere pentru hotararea cu care ați ghidat raspunsul regiunii la pandemia de COVID-19, precum și pentru implicarea in extinderea…

- Imaginile de la protestele din Romania ultimelor zile surprind o minoritate eterogena pentru care masurile sanitare luate de guvern sunt mai suparatoare decat pandemia insași. Cine sunt insa cei care protesteaza? Și, mai cu seama, au ei alta soluție la lupta cu virusul? Nu m-am imbolnavit niciodata…

- Radu Ștefan Banica (18 ani), fiul lui Ștefan Banica Jr. și Daria Crișan (20 ani), fiica lui Catalin Crișan, nu au in comun doar parinți celebri in lumea artistica din Romania. Cei doi au moștenit talentul taților lor faimoși, sunt pasionați de muzica și teatru și, foarte curand, vor avea și o colaborare…

- Prim-ministrul Florin Citu a transmis felicitari, marti, regizorului Alexander Nanau si celorlalti membri ai echipei implicate in realizarea documentarului "colectiv" pentru dubla nominalizare la premiile "Oscar", urandu-le acestora mult succes in continuare. "Felicitari regizorului Alexander…

- Nicoleta Ciobanu, una dintre angajatele Spitalului Malaxa care au denunțat in Gazeta Sporturilor abuzurile managerului Florin Secureanu, spune ca in ziua in care dezvaluirile ei au dus Romania in premiera la Oscar, nu a reușit sa o interneze pe mama ei in niciun spital din cauza multiplelor probleme…

- Primul an de mandat al lui Daniel David de rector al Universitatii clujene Babes-Bolyai a coincis cu primul an de pandemie COVID-19. Una dintre prioritatile noului rector a fost adaptarea la predarea online, pe care acesta o doreste pastrata partial si dupa trecerea crizei medicale.

- „Suferințele și sangele celor intemnițați pe nedrept striga catre noi, astazi, sa incetam a cauta viața tihnita și sa incepem a cauta, mai intai, Imparația lui Dumnezeu, cum ne indeamna Hristos. Ei au facut aceasta stand neclintiți in fața furtunii și marturisind adevarul, ca niște giganți ai spiritualitații…