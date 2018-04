Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, duminica, la Cluj-Napoca, pe Patty Schnyder, locul 149 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1, aducand Romaniei a treia victorie in intalnirea de baraj cu Elvetia, sinonima cu calificarea in Grupa Mondiala a Cupei Federatiei dupa o pauza de trei ani, transmite News.ro . Cu…

- Heinz Guenthardt, capitanul nejucator al Elvetiei, a decis s-o trimita in teren pe veterana Patty Schnyder, 39 ani, in locul jucatoarei Timea Bacsinzky, pentru prima partida de simplu cu romanca Simona Halep, programata duminica de la ora 12,00 la Sala Polivalenta din Cluj Napoca, unde are loc meciul…

- Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, si Simona Halep s-au declarat suprinsi de convocarea "veteranei" Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, pentru intalnirea Romania - Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei."Intr-un fel, sa spunem, avem o sansa mai buna,…

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune "la revedere" sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania - Elvetia, de la Cluj-Napoca, scrie news.ro.Echipa Romaniei…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-7(4),6-2 pe Bianca Andreescu, locul 173 WTA, in al doilea meci al intalnirii Romania - Canada, care se disputa la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.Citeste si: ULTIMA ORA - Tariceanu, atac DEVASTATOR…

- Florin Segarceanu: "Ne pare rau ca Simona nu va intra pe teren, Ana Bogdan a evoluat bine in ultima perioada" Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le…