Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul formației FCU Craiova, Vlad Achim, a pus remiza cu Mioveni pe seama neșansei. El a explicat și motivul pentru care echipa sa se regasește in subsolul clasamentului Ligii 1 . „In mare parte am dominat acest joc. Am avut destul de multe ocazii, dar, din pacate, mingea nu a intrat in poarta.…

- Adrian Mititelu l-ar putea desemna antrenor principal la FCU Craiova pentru sezonul viitor pe preparatorul fizic Dan Vasilica, pus interimar dupa demiterea lui Eugen Trica. Patronul nou-promovatei ia in calcul acesta mișcare daca preparatorul fizic caștiga și meciul de astazi cu CS Mioveni. Dan Vasilica…

- „Interimarul” de la FCU Craiova, Dan Vasilica, i-a cucerit pe oamenii din club, dupa victoria clara cu Chindia, și l-au elogiat prin versuri inaintea meciului cu Mioveni. „Interimarul” de serviciu, preparatorul fizic Dan Vasilica, a reușit in cateva zile sa schimbe starea de spirit in vestiarul nou-promovatei.…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Dan Vasilica, s-a aratat extrem de bucuros pentru victoria de la Ploiesti, 3-0 cu Chindia Targoviste. „S-a vazut ca, chiar daca aveam un avantaj, a intervenit un instinct de conservare. Am simtit teama. Aveau teama de succes, pentru ca nu au avut un parcurs foarte bun.…

- Dinamo a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, dupa ce Academica Clinceni a invins-o pe FC U Craiova 1948. Mircea Rednic (59 de ani) spune ca nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație, dar alb-roșii și-au propus un obiectiv mareț in ultimele trei jocuri de campionat din acest an. Antrenorul…

- Rapid București și FCU Craiova au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta luni seara, pe stadionul „Orașenesc“ din Mioveni. Flavius Stoican: „Este un punct pentru moral“ La finalul intalnirii, antrenorul oltenilor, Flavius Stoican, s-a declarat mulțumit de joc, dar și de punctul obținut.…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Flavius Stoican, s-a aratat dezamagit dupa eliminarea din Cupa Romaniei, dupa 0-1 cu Sepsi, in optimi, la Severin. „A fost o partida darza, nespectaculoasa, cu cateva ocazii și de o parte, și de cealalta. Ei au marcat cu un șut senzațional, am ințeles ca a fost și deviat,…

- Antrenorul echipei FCSB, Edward Iordanescu, aflat in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, postat un mesaj pe contul de Facebook, prin care a ținut sa-și laude elevii pentru victoria obținuta in partida cu CS Mioveni. Din cauza accidentarilor si a cazurilor de COVID-19 in lot, FCSB…