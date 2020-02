Stiri pe aceeasi tema

- Ros-albastrii s-au impiedicat inca o data, in ultimul meci al sezonului, inainte de inceperea play-off-ului, in fata Chindiei Targoviste. Echipa lui Viorel Moldovan a inscris la primul sut pe porta, prin golul lui Dangubic.

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, sambata, pe Arena Nationala, in compania echipei Chindia Targoviste, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I, potrivit news.ro.Pentru FCSB a marcat Miron, in minutul 14, jucatorul fiind la debutul pentru…

- Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca spera ca la derbiul cu Dinamo echipa sa sa faca spectactol in teren si sa castige cele trei puncte, potrivit news.ro."Suntem in fata unui joc important si consider ca suntem pregatiti din toate punctele de…

- Prezent la GymNadia, acolo unde fetița sa face gimnastica, Geraldo Alves (39 de ani) a vorbit despre derby-ul Dinamo - FCSB. Fundașul central portughez a jucat pentru echipa antrenata acum de Bogdan Vintila din 2010 pana in 2012. „Va fi un joc bun. Toata lumea e motivata, indiferent de pozițiile din…

- Gabi Balint, fostul star al Stelei, a spus ca Bogdan Vintila, antrenorul de la FCSB, a fost foarte abil cand a spus ca echipa lui poate caștiga titlul cu punctul din jocul cu Academica Clinceni. „Jucatorii și-au dat seama de randamentul prost pe care l-au avut și s-au criticat singuri. Au zis «Decat…

- CFR CLUJ - FCSB 1-0 // Fotbaliștii lui Bogdan Vintila au fost insoțiți la derby-ul de la Cluj de o galerie extrem de galagioasa, care a dominat fondul sonor in unele momente ale meciului. Cei aproximativ 500 de ultrași ai roș-albaștrilor prezenți in „Gruia” au cantat vechi cantece de galerie de-ale…

- Florentin Petre (43 de ani), actualul antrenor al Daciei Unirea Braila, a publicat pe Facebook o postare-manifest despre Dinamo, clubul la care a cunoscut cele mai mari performanțe din cariera. „S-au facut trei ani de cand n-am trecut pe la stadionul din Ștefan cel Mare, acolo unde mi-am lasat parte…

- Gabi Balint a implinit astazi 57 de ani. GSP va prezinta 3 dintre cele mai interesante declarații din ultima vreme ale fostului fotbalist de la Steaua, facute intr-un interviu pentru GSP, acum 3 ani. Balint „Acum, aș inchide televizorul la finala de la Sevilla” Caștigator al Cupei Campionilor Europeni…