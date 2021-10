FCSB nu are suficienți jucători pentru meciul cu Farul: “Avem 17 pozitivi la prima echipă” Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a declarat, joi, ca vicecampioana Romaniei nu are 13 jucatori pentru urmatorul meci din Liga 1, din cauza infectarii cu COVID-19 și a accidentarilor. “Avem 17 pozitivi la prima echipa, opt jucatori si noua membri ai stafului tehnic si administrativ, sase jucatori la academie si o sa vedem ce mai arata testele. Cei sase de la a doua nu sunt pe liste. Pantiru revine in 2022, Coman revine in decembrie. Nici vorba ca vrem amanarea pentru ca avem accidentati. Am avut 13 jucatori la meciul cu Mioveni. Miron si Tanase s-au accidentat. Miron nu va juca trei saptamani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

