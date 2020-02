FC Farul. Mister Hattrick“!: Mingea cu care a marcat trei goluri in meciul contra Concordiei Chiajna, trofeu de pret pentru Antonio Cruceru (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul atacant al echipei Borussia Dortmund, Erling Haaland, a marcat din nou, de aceasta data in meciul cu Werder Bremen, scor 2-0, din etapa a XXIII-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, despre referendumul privind taxa Oxigen:Nu exista o soluție…

- Etapa a 22-a a Ligii secunde a adus o victorie lejera pentru Farul Constanta impotriva Concordiei Chiajna, pe stadionul din strada Primaverii, scor 3-1. Misiunea „rechinilor“ a fost mult usurata inca din startul partidei, in minutul 2, cand Bogdan Visan l-a faultat din postura de ultim aparator in propriul…

- Sambata, 22 februarie, divizionara secunda FC Farul Constanta sustine primul meci oficial din 2020, disputa de pe teren propriu cu formatia Concordia Chiajna. Partida incepe la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 22 a a Ligii a 2 a. Echipa de pe litoral se afla pe locul noua in clasament, cu 29 de…

- Derbiul Dinamo - FCSB a fost oprit in minutul 63 de arbitrul Horatiu Fesnic, pentru petarde si alte obiecte aruncate pe teren.Jucatorii celor doua echipe au mers la vestiare. Partida este oprita pentru zece minute. Scorul este de 2-1 pentru "alb-rosii". Au marcat: Sin '37, V.…

- Dinamo si rivala FCSB sunt la egalitate, scor 1-1, la pauza derbiului Ligii I, partida ce conteaza pentru etapa a XXV-a a Ligii I. Sin (Dinamo) a marcat in minutul 37, iar Tanase a egalat, in minutul 45+9 (p). FCSB evolueaza in inferioritate din minutul 44, dupa eliminarea fundasului Iulian Cristea.1-0,…

- FC Botosani a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de croatul...

- Atacantul Bogdan Stancu, 32 de ani, a fost eroul lui Genclerbirligi in egalul cu liderul Sivasspor, 2-2. Sivassposr a condus cu 1-0 la pauza, dar Bogdan Stancu a avut un start de repriza fulminant. A marcat un gol in minutul 56 și a dat o pasa de gol in minutul 58, pentru golul lui Ayite. In minutul…

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 21 a a Ligii a 2 a ultima din acest an , intalnind in deplasare Dunarea Calarasi.Meciul s a terminat la egalitate, 1 1 0 1 , dupa ce "marinariildquo; cu condus pana in minutul 82, ratand inca o situatie de a obtine prima victorie in deplasare din…