- Sepsi Sfantu Gheorghe și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 12:00, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Sepsi OSK - FC Argeș, live de la…

- FC Argeș pregatește cu mare atenție startul noului sezon competițional. Alb violeții vor intalni sambata, de la ora 18.30, pe propriul teren, pe UTA, in prima runda a noii ediții de campionat. Andrei Prepelița, antrenorul echipei, vrea ca alb-violeții sa inceapa cu dreptul noul sezon: ”Suntem in fața…

- Clement Turpin, arbitrul francez de 40 de ani, i-a purtat noroc lui Real Madrid, care a caștigat patru meciuri din patru in Liga Campionilor cu el la centru, ultimul la 3-1 cu Chelsea, la Londra. Și Liverpool e neinvinsa cu el. Finala Liverpool - Real Madrid se joaca astazi, de la ora 22:00, liveTEXT…

- FC Argeș și FC Voluntari se infrunta astazi, de la ora 20:30, in ultima etapa din play-off-ul Ligii 1. Duelul din Trivale e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Vezi aici rezultatele etapei + clasamentul play-off-ului! FC Argeș - FC Voluntari, live de la 20:30…

- 30 de autobuze ale Primariei Voluntari pline cu fani care vor susține diseara echipa lui Liviu Ciobotariu au plecat spre Giulești, unde ilfovenii disputa de la 20:30 finala Cupei Romaniei cu Sepsi. Sepsi și FC Voluntari se intalnesc in finala Cupei Romaniei, azi, de la ora 20:30, pe stadionul Rapid-Giulești.…

- In barajul care va stabili ultima retrogradata in Liga 3, se vor infrunta sambata, de la ora 14:00 Politehnica Timișoara și FC Brașov. Meciul e live pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Returul va fi pe 21 mai, la Brașov. Programul complet din Liga 2 Politehnica Timișoara…

- Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a dezvaluit echipa de start pe care roș-albaștrii o vor folosi la derby-ul de duminica, impotriva celor de la CSU Craiova. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 19:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport…

- Jandarmeria București a capturat rangi, bate, inclusiv o crosa de golf, de la fanii celor de la U Cluj care au facut deplasarea la București pentru meciul cu CSA Steaua. U Cluj - CSA Steaua (play-off Liga 2, etapa #8) se disputa de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima…