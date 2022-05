Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (21 WTA) și Sorana Cirstea (27 WTA), cele doua reprezentante ale Romaniei acceptate direct pe tabloul principal de la Madrid, și-au aflat marți adversarele. Sportivele noastre nu sunt capi de serie la „Mutua Madrid Open”, astfel ca ambele vor avea o misiune dificila pe zgura din cadrul…

- Horia Tecau nu-și mai vede capul de probleme inainte de meciul cu Polonia din FedCup (Billie Jean King Cup), noul capitan nejucator al Romaniei pierzand inca o jucatoare inainte de confruntarea cu Iga Swiatek și colegele sale.

- Pe masura ce se apropie confruntarea cu Polonia din acest weekend, intreaga actiune pare ca se transforma intr-un mic fiasco pentru tricolore. Pentru ca, nu doar ca am pierdut cele mai bune jucatoare, dar se iau si niste decizii aparent inexplicabile, in privinta lotului.

- De vreo zece ani incoace un subiect a devenit foarte popular, fiind „batut“ și dezbatut in toata mass-media, de la site-uri conspiraționiste pana la media cu ștaif a lumii, fie ca e vorba de radiouri, televiziuni sau presa scrisa. Iar subiectul mega-dezbatut, mai ales in ultima perioada, este așa-numitul…

- Se pare ca Iga Swiatek s-a opus, din nou, unei noi performanțe pe care Simona Halep ar fi reușit-o. Poloneza de doar 20 de ani a trecut de sportiva din Romania, scor 6-7(6), 4-6, in prima semifinala WTA a turneului de la Indian Wells! Meciul a inceput extrem de echilibrat, cu cele doua jucatoare adjudecandu-și…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells. In sferturi, Halep a invins-o pe Petra Martic (31 de ani, 79 WTA), scor 6-1, 6-1. Pentru Simona va urma un duel cu Iga Swiatek (21 de ani, 4 WTA). Jucatoarea din Polonia a invins-o in sferturi pe Madison Keys,…

- De ce a venit Stapana lumii la București? Exista mai multe ipoteze. Sunt primul jurnalist roman care a refuzat sa faca o poza cu Stapanul lumii. Asta se intampla in vara anului 1993, cand mangaiam pe Socks, motanul președintelui Bill Clinton. Deodata, mi-a pus cineva mana pe umar. Cand sa dau sa ridic,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani) a coborat patru locuri in clasamentul WTA. Fostul lider WTA ocupa locul 27 cu 1.832 de puncte, in ierarhia data publicitatii, luni. Alexandra Cadantu-Ignatik a urcat 16 locuri, pana 167, cu 404 puncte. Ana Bogdan a revenit in Top 100, pe locul 99,…