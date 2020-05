Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de rememorare extrem de subiectiva a unor aventuri teatrale „Spectacolele de teatru sunt imaginate pentru scena, au nevoie sa respire pe scena. Atunci cand sunt alungate de acolo spectacolele mor....

- Seria "Mari spectacole @Odeon" continua joi cu "Saragosa - 66 de zile", dupa "Manuscrisul gasit la Saragosa" de Jan Potocki, in regia lui Alexandru Dabija. Potrivit unui comunicat al Teatrului Odeon transmis AGERPRES, "Saragosa - 66 de zile" vorbeste despre speranta si iluzie, "speranta…

- Seria ''Marilor spectacole @Odeon'' continua cu productia ''De vanzare/For Sale'' de Gianina Carbunariu, castigatoare a Premiului UNITER in 2015, care va fi transmisa joi, de la ora 18,00, prin live streaming pe pagina de Facebook a Teatrului Odeon si va fi disponibila online si

- Spectacolele "Caligula", regia Mihai Maniutiu, si "Oblomov", regia Alexandru Tocilescu, vor putea fi vazute online, miercuri si vineri, pe pagina de Facebook a Teatrului 'Bulandra' si pe site-urile www.bulandra.ro si www.smartradio.ro, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.…

- Spectacolele "Marmura" de Iosif Brodski, in regia lui Yuri Kordonsky, si "Insemnarile unui necunoscut' de F.M. Dostoievski, in regia lui Alexandru Darie, vor putea urmarite pe Facebook si pe siteurile www.bulandra.ro, www.smartradio.ro, informeaza un comunicat al Teatrului 'Bulandra' transmis…

- Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova continua mișcarea TeatruNcasACASAteatru cu TEATROTECA TNC si scoate arhiva la aer, on air. In vremuri excepționale se impun masuri excepționale, iar in contextul actual, in care viețile ne sunt restricționate intr-o mare masura, este esențial sa contrabalansam.…

- Teatrul Bulandra isi muta activitatea in online, incepand de sambata spectacolele urmand sa poata fi vizionate gratuit, in regim de live stream, informeaza institutia de cultura intr-o postare pe pagina de Facebook. "Ne schimbam o data cu schimbarea, asadar, Teatrul Bulandra isi muta activitatea…

- Teatrul Tandarica va transmite spectacolele, incepand de marti, exclusiv pe pagina de Facebook, informeaza site-ul institutiei de cultura. "Lui Tandarica ii e dor de voi! Chiar daca deocamdata nu ne mai putem intalni, incepand de maine vom transmite spectacolele pe pagina noastra de Facebook!…