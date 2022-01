Farmacia coniferă Proprietatile curative ale arborilor de conifere sint cunoscute de mult timp. Aerul in padurea de conifere este saturat cu fitoncide - substante capabile sa distruga microorganismele periculoase, iar acele si rasina sint pe scara larga utilizate in medicina populara. Ele contin multe substante biologic active cu actiune terapeutica si de stimulare. De exemplu, in acele cedrului siberian se cont Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

