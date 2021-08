Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica si Electrica Furnizare au incheiat o anexa la contractul de vanzare energie angro, pentru o cantitate de energie in valoare de 17,783 milioane de lei, conform unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada in care va fi livrata energia este 1 ianuarie…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…

- Grupul TeraPlast a inregistrat in primul semestru al anului 2021 un profit net de 28,67 milioane de lei, in crestere cu 71% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, de 16,8 milioane de lei, conform raportului remis Bursei de Valori Bucuresti, potrivit agerpres.ro. Cifra de…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat cu Electrica Furnizare un contract de vanzare energie angro in valoare de 17,65 milioane lei, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Perioada in care va fi livrata energia este 1 ianuarie - 31 decembrie 2022. De la inceputul…

- Compania romaneasca de securitate cibernetica Safetech Innovations, listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a raportat un profit net de 284.000 de lei, in primul trimestru al anului, in crestere cu 162% fata de aceeasi perioada din 2020. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Fondul Proprietatea a obtinut un profit net de 701,4 milioane de lei in primul trimestru din acest an comparativ cu o pierdere de 1,95 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti. Societatea a raportat venituri nete din activitatea…

- “Sphera Franchise Group a raportat in trimestrul 1 2021 vanzari in restaurante de 211,4 milioane lei, cu 1,5% fata de trimestrul 4 2020 si cu 6,6% comparativ cu trimestrul 1 2020, sustinute de performantele solide ale KFC Romania, Taco Bell Romania si KFC Moldova. Vanzarile din Italia au crescut cu…