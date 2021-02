Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 18 feb - Sputnik. In toata țara va fi sistat transportul privat de pasageri pentru o zi - pe 23 februarie - drept masura de protest impotriva deciziei autoritaților de a permite imbarcarea in unitațile de transport in comun a unui numar care sa nu depașeasca 50% din capacitate. © Sputnik…

- Transportatorii auto sunt nemultumiti de ultimele decizii ale autoritatilor de a limita numarul pasagerilor pana la 50% din capacitatea unitatilor de transport. Ei solicita anularea hotararii, in caz contrar, ei ameninta cu proteste si sistarea rutelor regulate.

- Agricultorii nu renunta la proteste. Acestia au manifestat si astazi, 24 decembrie, in Piata Marii Adunari Nationale, reiterand solicitarile inaintate Guvernului. Acestia au spus ca cele 30 de tractoare parcate la Vama Leuseni nu vor fi retrase. La Chisinau, pentru o perioada de timp, au blocat circulatia…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) renunța la protestul de maine, urmare a restricțiilor de circulație impuse de Poliție cu ocazia ceremoniei de investire in funcția de președinte al Republicii Moldova pe Maia Sandu.

- CHIȘINAU, 18 dec - Sputnik. Inca de la prima ora, Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat ca se solidarizeaza cu protestul fermierilor. Transportatorii s-au adunat in fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfant, cu mașini și microbuze, și de acolo, in coloana, s-au…

- Asociația Patronala a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) iși exprima solidaritatea cu acțiunile de protest inițiate și desfașurate de catre Federația Naționala a Fermierilor din Moldova și de catre susținatorii acesteia, indreptate impotriva unei politici bugetare antipopulare și antieconomice.…