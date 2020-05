Fără apă rece la Livezile şi la Dolaţ Aquatim anunța ca, joi, 21.05.2020, intre orele 9.00-14.00 se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Livezile, iar intre orele 12.00-15.00 se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Dolaț. Intreruperile au loc ca urmare a lucrarilor de spalare si igienizare a rețelei de distributie a apei. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal ... The post Fara apa rece la Livezile si la Dolat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se sisteaza apa potabila, pana maine, 21 mai 2020, in Livezile – anunța Aquabis. O firma care executa in zona lucrari de modernizare a drumurilor a produs o avarie. Incepand de astazi, 20 mai 2020, orele 16.00, pana joi 21 mai 2020 orele 12.00, este sistata furnizarea apei potabile in localitatea Livezile,…

- Aquatim anunța realizarea de operatiuni de spalare cu apa și aer a retelelor de alimentare cu apa rece, in localitatea Recaș, pentru saptamana: 18.05-22.05.2020. Astfel, acestea au loc luni, 18 mai și marți 19 mai, intre orele 9-14, pe Calea Timișoarei. De miercuri, 20 mai, pana vineri 22 mai, intre…

- Aquatim anunța ca, vineri, 8 mai, intre orele 9.00-15.00, se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Voiteg. Intreruperile au loc ca urmare a lucrarilor de spalare si igienizare a rețelei de distributie a apei. Spalarea conductelor face parte din programul de mentenanta preventiva a retelelor…

- Aquatim anunța scaderea presiunii de furnizare a apei in mai multe localitați din Timiș, din cauza spalarii rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare. Vor fi afectate mai multe localitati. Joi, 23 aprilie, se vor efectua lucrari intre orele 9 și 14, in Bethausen; vineri, 24 aprilie…

- Ziarul Unirea Apa CTTA Alba: LUNI, furnizarea apei va fi intrerupta in Paclișa intre orele 9.00 – 15.00: Ce zona va fi afectata Avand in vedere faptul ca in data de 13.04.2020 se intrerupe furnizarea de energie electrica in localitatea Paclișa, SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Alba lulia anunța intreruperea…

- Aquatim anunța ca, vineri, 10.04.2020, se vor face spalari la rețeaua de apa potabila in localitațile Checea și Vizejdia, intre orele 09:00 – 13:00. Se va inregistra presiune scazuta. Spalarea conductelor face parte din programul de mentenanta preventiva a retelelor și urmarește asigurarea calitații…

- Aquatim anunța ca, joi, 09.04.2020, intre orele 9.00-14.00, se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Livezile iar, intre orele 12.00-15.00, se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Dolaț. Intreruperile au loc ca urmare a lucrarilor de spalare si igienizare a rețelei de distributie…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat in aceasta seara, prevederile Ordonantei Militare nr. 3, privind noi masuri restrictive care sa ajute la combaterea raspandirii coronavirusului. Mai multe prevederi ale actului au fost mentionate, tot astazi, de catre presedintele Klaus Iohannis. The post…