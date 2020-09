Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Simona Halep/Monica Niculescu a invins cuplul ucrainean Elina Svitolina/Daiana Iastremska, scor 6-0, 6-1, si s-a calificat in optimile probei de dublu la turneul de la Roma.Romancele s-au impus dupa doar 47 de minute de joc.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor…

- Cea mai mare organizație de kickboxing din lume, Glory, a anunțat astazi faptul ca romanul Benny Adegbuyi il va infrunta pe 7 noiembrie, in Olanda, pe Badr Hari, cel mai cunoscut luptator al planetei. Invingatorul dintre cei doi va lupta anul viitor pentru centura mondiala a greilor. In varsta de 35…

- Romania intalnește Irlanda de Nord, astazi, de la ora 21:45. Fanii „tricolori” au mers in cantonamentul de la Mogoșoaia pentru a-și incuraja favoriții. Romania debuteaza in Liga Națiunilor (Liga B, Grupa 1) contra Irlandei de Nord, astazi, 4 septembrie, de la ora 21:45, in fața Irlandei de Nord;Meciul…

- Vestea buna este ca un studiu al universitații Harvard, The Atlas of Economic Complexity, ne plaseaza pe locul 25 din 133 de economii ale lumii, la nivelul anului 2018. vestea mai puțin buna este ca și in 2013, la precedentul studiu, aveam aceeași valoare a indicelui, de 1,09, adica am stagnat. Deși…

- In 2018, fostul fotbalist al lui Dinamo iși parasea soția pentru mai tanara Andreea Bododel. De atunci, Mihaela Danciulescu a slabit, și-a lucrat corpul la sala și a trecut prin nenumarate intervenții chirurgicale. Și-a parasit soția pentru amanta mai tanara! Sunt casatoriți din 1999, iar de-a lungul…

- Trei olandeze, o rusoaica și o norvegianca sunt propunerile IHF (Federația Internaționala de Handbal) pentru ”World Player of the Year” Anna Viahireva (Rusia), Estavana Polman (foto, Olanda), Stine Oftedal (Norvegia), Lois Abbingh (Olanda) și Tess Wester (Olanda) sunt nominalizarile facute de Federația…

- Autoritațile anunța, duminica, 23 de decese și 291 de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore, din 7.291 de teste prelucrate. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana duminica, in Romania, au fost confirmate 26.313 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Fanii lui Dinamo au oferit o noua reprezentație in timpul meciului cu Sepsi, cand le-au demonstrat inca o data jucatorilor lui Mihalcea ca nu-s singuri in lupta de supraviețuire. Ca suporterii lui Dinamo sunt vitali pentru club in ultima vreme nu mai e un secret. De multe ori doar prin ei Dinamo a mai…