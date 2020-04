Stiri pe aceeasi tema

- Emilian Claudiu Popa Gradinaru a fost deja incarcerat de Politie dupa ce, acum doua zile, a fost condamnat definitiv la 1 an si 3 luni de inchisoare cu executare. Barbatul de 46 de ani, din Iasi, administrator al unei firme, a fost gasit vinovat de conducere fara permis si refuz de prelevare probe biologice.…

- Incepand cu data de 20 martie 2020 si pana la incetarea starii de urgenta se vor judeca la nivelul Curtii de Apel Iasi si instantelor din circumscriptie, respectiv Tribunalul Iasi, Tribunalul Vaslui, Judecatoria Iasi, Judecatoria Pascani, Judecatoria Harlau, Judecatoria Raducaneni, Judecatoria Vaslui,…

- INCHIS…Curtea de Apel Iasi a anuntat, printr-un comunicat postat pe pagina de internet a instantei, faptul ca, in perioada urmatoare, activitatea judecatrilor se va restrange. Astfel, se vor judeca doar cazurile urgente sau cele care au ca obiect masurile preventive. De asemenea, vor ajunge in fata…

- Andreea Plesca (31 de ani) a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Pascani, fiind acuzata ca a mintit intr-o declaratie, referitor la o agresiune in care au fost implicati doi barbati, in 2015. Decizia de renuntare la urmarirea penala a fost luata de Curtea de Apel Iasi si este…

- Contabila Casei de Ajutor Reciproc de pe langa UM 01853 Capu Midia a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru delapidare in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Constanta. Decizia privind condamnarea…

- Fetița soților Catalin și Florina, Clara Alexandra, s-a stins din viața in urma accidentului din Buzau, la doar doi ani. Familia trece prin momente extrem de dificile, mai ales ca parinții nu au trecut nici ei de perioada critica și se afla in continuare internați in spital.

- Imaginile cu o fetița de un an care se joaca langa sicriul tatalui, un pompier care a murit ca un erou dupa ce s-a luptat cu flacarile care au devastat Australia in ultimele zile, au facut inconjurul lunii.