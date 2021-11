Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru romani recunoaște ca iși lasa copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați in locuința, potrivit unui sondaj;Peste 100 de copii și-au pierdut viața in incendii la locuințe, in ultimii noua ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incidentului;In cei noua ani de parteneriat,…

- Oficialii americani din sectorul sanatatii spera ca date privind personalul militar israelian sa contribuie la clarificarea riscului inflamarii muschiului cardiac la tinerii care a primit rapelul vaccinului Pfizer/BioNTech pentru Covid-19, acesta fiind un posibil factor luat in considerare de autoritatile…

- Compania americana United Airlines, care a cerut la inceputul lunii august angajatilor sai sa se vaccineze impotriva COVID-19, a anuntat marti ca se pregateste sa concedieze 593 de persoane care nu au furnizat dovada vaccinarii. Dintre cei aproximativ 67.000 de angajati ai companiei, mai putin de 3%,…

- Un plan al presedintelui Joe Biden care impune vaccinarea impotriva Covid-19 a mai mult de 100 de milioane de americani este vulnerabil la contestațiile americanilor. Ca parte a unui planu al presedintelui Biden dezvaluit joia trecuta, angajatorii privati cu cel putin 100 de subalterni trebuie sa se…

- Premierul Florin Cițu a declarat in videoconferinșa cu prefecții ca nu vrea ca sezonul rece sa ne mai ia pe nepregatite. „Firmele care asigura deszapezirea, pentru ca știți foarte bine au mai fost cazuri in care existau contracte, dar firmele respective nu erau pregatite și vreau reacție rapida inainte…

- Polițiștii suceveni au dedicat activitațile preventive din ultima saptamana responsabilizarii copiilor și parinților acestora in scopul creșterii gradului de siguranța rutiera. Astfel, timp de o saptamana, la nivelul tuturor subunitaților s-au desfașurat activitați preventive interactive, proiecte educaționale…

- O parte din fetele care fac parte din echipa de robotica a Afganistanului au reușit sa ajunga in Qatar. Acolo spera sa iși poata continua studiile.Fetele au varste cuprinse intre 12 și 18 ani și au devenit celebre in 2017, atunci cand nu au primit viza de Statele Unite pentru a participa la un concurs…

- Femeile insarcinate ar trebui sa fie vaccinate impotriva Covid-19, potrivit unei noi analize care a aratat ca nu exista un risc sporit de pierdere a sarcinii, a transmis Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, citat de Reuters.