Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor sesizari primite de la medici Deputatul Duruș cere prefectului o situație clara privind stocurile de materiale de protecție și aparatura medicala In urma mai multor sesizari venite din parte unor cadre medicale, care reclamau insuficiența materialelor de protecție, deputatul USR Maramureș,…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati a fost dotat cu aparatura medicala care poate depista noul coronavirus, a declarat, marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea. Potrivit acestuia, este vorba despre un sistem complex format dintr-un aparat PCR Real Time, centrifuga,…

- Simona Halep a impresionat opinia publica, atunci cand a anunțat ca a facut o donație care va permite achiziția de aparutra medicala in Romania. Presa internaționala scrie despre gestul ei caritabil, vorbind despre cum acțiunile de acest fel au un impact și mai mare decat toate indemnurile la izolare.

- Un nou gest demn de toata lauda facut de Mitropolia Banatului. Va reamintim ca instituția asigura hrana calda și produsele alimentare necesare pentru familiile aflate in izolare in diferite localitați din județul Timiș. Ieri, IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, a luat decizia de a da o mana de…

- Incep gesturile de solidaritate, dupa ce medicii au avertizat ca Romania nu dispuse de suficienta aparatura pentru ventilație in cazul celor care au deja probleme pulmonare și care risca sa ia COVID - 19 și sa aiba complicații. Comunitatea Declic contribuie cu 38.175 de euro (184.729 lei) pentru…

- Consiliul Județean Timiș a luat decizia de a continua și in acest an programul inițiat in premiera in 2019, prin care spitalele din orașe și municipii primesc fonduri din partea instituției pentru dotarea cu aparatura medicala moderna. Calin Dobra, președintele CJ Timiș, a anunțat ca fiecare unitate…

- Sanatatea locuitorilor orașului Hațeg, dar și a zonelor invecinate este o prioritate pentru edilii din localitate. Ambulatoriul integrat de specialitate a spitalului orașenesc Hațeg va fi modernizat și dotat cu echipamente medicale de ultima generație. Un proiect de peste 8 milioane de euro a fost…

- Alerta medicala in Buzau, Romania, unde 22 copii cu varste intre 1 și 12 ani și un tanar de 20 de ani au fost diagnosticați cu gripa in doar patru zile. Dintre copii, 4 au fost trimiși la Spitalul Victor Babeș din București, deoarece avea o forma grava a bolii.