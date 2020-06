Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 4 luni de pauza din cauza pandemiei, presedintele Donald Trump a tinut primul miting electoral. In fata unei audiente mult mai mici ca de obicei, Trump l-a atacat pe rivalul sau in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, pe care l-a numit "marioneta stangii

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter s-a produs sambata noapte in nordul statului Oklahoma, la cateva ore dupa ce presedintele Donald Trump a sustinut un miting in acest stat, relateaza Agerpres.ServiciulNational de Meteorologie din Tulsa a inregistrat initial seismul cumagnitudinea…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a laudat sambata seara pe "razboinicii" veniti sa il asculte la Tulsa, in Oklahoma, pentru revenirea sa in campania electorala dupa trei luni de absenta din cauza coronavirusului, scrie AFP. "Vreau sa va multumesc, sunteti niste razboinici", a declarat el, denuntand…

- Lungi cozi de oameni s-au format la intrarea in arena care va gazdui primul mare miting al președintelui american Donald Trump de dupa inceputul pandemiei de coronavirus. Trump se va adresa susținatorilor sai in Tulsa, in statul Oklahoma, conform BBC.

- Donald Trump, care conteaza pe un mare miting electoral la Tulsa, in Oklahoma, pentru a-si lansa cu adevarat campania in vederea realegerii, este indemnat sa anuleze pur si simplu acest miting, din cauza riscului covid-19, dupa ce l-a amanat deja din cauza unor motive simbolice, relateaza AFP, potrivit…

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

