Stiri pe aceeasi tema

- City Insurance, cel mai mare jucator din piața din Romania, cu peste 3 milioane de polițe incheiate și o cota de piața de 45%, companie care deține 20% din piața totala a asigurarilor, risca sa-și piarda licența și sa intre in faliment pentru ca nu are in conturi capitalul minim, adica 150 milioane…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, le-a transmis liderilor USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, sa se delimiteze de alianta cu AUR, pe care l-a catalogat drept "un partid care se indreapta spre practicile legionarilor din 1934 - 1938". Mai mult, europarlamentarul liberal a condamnat…

- „Piata de capital din Romania a inregistrat, in general, o dinamica pozitiva, dupa episoadele de volatilitate ridicata din prima jumatate a primului an pandemic, tendinta manifestata si in cazul pietelor de capital din regiune. Desi aparitia vaccinului, urmata de implementarea unor campanii extinse…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a susținut, joi seara, ca se așteapta la o creștere rapida a cazurilor Covid in Romania intrucat tulpina Delta, mai contagioasa, a devenit probabil dominanta, potrivit unui interviu acordat TVR, citat de Hotnews . „INSP-ul preconizeaza scenariul in care evolutia este…

- Deputatul Marian Mina (PSD), vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, ce se ascunde in spatele firmei aleasa de ministrul Transporturilor pentru reparatia tronsonului feroviar Lehliu - Constanta, cel de pe care a deraiat un tren recent.…

- „Comisia de la Veneția saluta intenția autoritaților romane de a reforma sistemul judiciar și de a restabili atribuțiile procurorilor DNA și DIICOT și ințelege ca primul pas urgent in aceasta reforma mai larga este desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție”, se arata intr-un…

- Renate Weber a dat in judecata Parlamentul Romaniei, la Curtea de Apel București, dupa ce a fost revocata din funcție. Termenul fixat pentru ședința este 2 iulie, potrivit Mediafax. Renate Weber a dat in judecata Senatul și Camera Deputaților, data inregistrarii dosarului fiind 17 iunie, la Curtea de…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea plen reunit miercuri, de la ora 14.00, unde va fi citita motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”.