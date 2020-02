Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 februarie, premierul Ion Chicu a venit intr-o vizita de lucru la Ungheni, unde s-a intalnit cu reprezentanți ai administrației publice locale, ai instituțiilor de invațamant, ai direcțiilor și secțiilor, dar și simpli cetațeni. Pentru inceput, dansul a vorbit despre Guvernul care a fost investit…

- Județul Satu Mare a fost in alerta dupa ce un pacient suspect de infectare cu coronavirus a fost internat sambata seara la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean. Medicii au rasuflat ușurați dupa ce au vazut analizele. Conform satumareonline.ro, era vorba despre un barbat sosit recent din…

- Timișoara, viitoarea Capitala Culturala Europeana, este pur și simplu asaltata de ciori. Autoritațile au incercat pana acum mai multe variante pentru indepartarea lor. Au folosit aparate cu ultrasunete…nimic. Au trecut la inregistrari care imita țipetele pasarilor rapitoare…nimic. Le-au distrus cuiburile…nimic.…

- Colaborarea dintre autoritatile britanice si Politia Romana pentru rezolvarea situatiilor de trafic de persoane este exceptionala, a afirmat Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Ambasada transmite ca pe 13 februarie se alatura campaniei globale…

- Autoritatile romane vor deschide, pana la finalul saptamanii viitoare, doua sau trei centre in care ar urma sa fie diagnosticati si tratati pacientii suspectati sau confirmati cu coronavirus, a anuntat, miercuri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, noteaza news.ro.”Am avut mai multi suspecti…

- In urma cu aproape un veac, pe timpul calatoriei lui Negley Farson, Delta Dunarii si nordul Dobrogei erau locuri in care existau destule primejdii. Autoritatile romane tineau situatia sub control in zona oraselor, dar in locurile salbatice te puteai intalni adesea cu tot felul de talhari. Erau anii…

- Numarul de decese premature se marește, astfel ca autoritațile unui oraș au decis sa interzica mașinile mai vechi de 10 ani. Se anunța amenzi usturatoare pentru cei care incalca legea. In ce oraș se interzic mașinile mai vechi de 10 ani Numarul de decese premature se apropie de 500 pe an, astfel ca…

- Modernizarea centrului vechi pietonal al Calarasiului costa 7,6 milioane de euro, iar investitia va fi sustinuta din fonduri europene. In peisaj va fi construita Piata Mare dupa arhitectura traditional romaneasca.