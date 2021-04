Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Aureliu Ciocoi a remarcat ca in cadrul ședinței de astazi a Comisiei pentru Situații Excepționale ca nu au fost introduse restricții pentru cetațeni. In schimb, unele companii vor trebui sa se conformeze unor noi decizii. © Photo : Miroslav RotariUltima ora - Elevii din…

- Statul va acoperi cheltuielile pentru facturile la energia electrica pe perioada starii de urgența pentru toți consumatorii casnici. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat in Parlament de deputații PSRM. Deputatul PSRM, Petru Burduja, unul din autorii proiectului, a declarat ca inițiativa…

- Statul ar putea acoperi cheltuielile pentru energia electrica a consumatorilor casnici pe perioda starii de urgența. Un proiect de lege in acest sens a fost inregistrat astazi la Parlament de fracțiunea socialiștilor.

- In legatura cu instituirea Starii de Urgența pe intreg teritoriul Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției vine cu citeva precizari și informeaza ca incepind cu 3 aprilie 2021 se instituie regim special de circulație a persoanelor, in orașele Chișinau și Balți. Astfel, se interzice deplasarea…

- Premierul interimar al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a anunțat ca procesul educațional se va desfașura la distanța in localitațile care se vor afla sub Cod Roșu, cu excepția gradinițelor. Decizia a fost prezentata de catre premierul interimar Aureliu Ciocoi, intr-un briefing de presa sustinut…

- Intrunit in ședința plenara, Parlamentul a aprobat, hotarirea privind declararea starii de urgența pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perioada 1 aprilie – 30 mai 2021. Hotarirea a fost aprobata cu votul a 52 de aleși ai poporului. Potrivit Hotaririi Parlamentului privind declararea starii de…

- Comisia naționala extraordinara in sanatate publica declara stare de urgența in sanatate publica pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv. In aceasta perioada vor intra in vigoare o serie de masuri de restricție. Deciziile au fost luate astazi intr-o…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege care modifica o OUG si care prevede ca pe durata starii de urgenta, de alerta sau asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta, de alerta sau…