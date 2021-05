Facebook întoarce foaia: Teoriile care pornesc de la ideea că virusul a fost creat în laborator, „la liber” Platforma de sociaizare vine cu acest anunț in contextul in care care ipoteza unui accident de laborator in China a revenit in dezbaterea americana. Facebook, reteaua de socializare online utilizata de aproape 3 miliarde și jumatate de persoane pe cel putin una din cele patru platforme ale sale (Facebook, Instagram, Messenger sau WhatsApp) va reveni asupra precedentelor sale reguli. Acestea prevedeau pana acum interzicerea publicarii teoriilor care sugerau originea de laborator a virusului, la fel ca si pretinsa ineficienta a vaccinurilor sau faptul ca aceste seruri anti-Covid ar putea fi toxice sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

