Contul de Facebook al senatorului Diana Șoșoaca a fost marcat de catre rețeaua de socializare drept cont aparținand unui politician aflat parțial sau total sub controlul Rusiei. ”Conform definiției Facebook, „entitațile media controlate de stat” sunt instituțiile media pe care Facebook le considera a fi parțial sau in intregime sub controlul editorial al autoritaților guvernamentale, pe baza unor cercetari și evaluari efectuate pe cont propriu ținand cont de o serie de criterii dezvoltate in acest scop. Consideram ca aceste Pagini trebuie sa respecte un standard mai ridicat de transparența, deoarece…