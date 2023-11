Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Paris, care trebuia sa se pronunte miercuri, a amanat pana pe 29 noiembrie decizia privind posibila extradare la Bucuresti a lui Paul Philippe al Romaniei, transmite France Presse. Paul Philippe Al Romaniei a fost arestat provizoriu la data de 27 iunie 2022, in Franta, in vederea…

- Printre proprietațile incluse se numara un apartament generos cu suprafața de 303 mp situat in zona selecta din Sinaia, precum și terenul aferent, pentru care ANAF cere acum 905.430 lei.Fiind a doua licitație, conform procedurilor, suma de deschidere a fost redusa cu 25%. Licitația va avea loc pe 13…

- Presedintele Iohannis a salutat decizia privind recunoasterea limbii romane ca limba oficiala a minoritatii romane din Ucraina. Pasul facut Guvernul Ucrainei este unul important in construirea unui parteneriat strategic puternic intre cele doua state, a aratat Iohannis intr-un mesaj transmis pe reteaua…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat ca si-a vazut dosarul de la CNSAS si apreciaza ca acesta este „spectaculos de plictisitor”. „Da, mi-am vazut dosarul. (…) E spectaculos de plictisitor… spectaculos de plictisitor. Sincer sa fiu, daca as fi stat cu pixul in mana pe foi…

- Liderul USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control…

- Secretarul general al PRM, Danil Tulugea, a anuntat la un post Tv ca trece la partidul SOS Romania și i-a invitat pe toti membrii PRM sa se alature partidului condus de senatoarea Diana Sosoaca. SOS, continuatorul PRM. ”Eu sper ca toata zestrea PRM sa treaca la SOS. Romania”, a declarat Tulugea. Diana…

- Premierul scoate ucrainenii la inaintare. Marcel Ciolacu a fost la Bruxelles pentru a negocia posibilitatea ca Romania sa nu se inscrie in ținta de deficit bugetar in acest an. Principalul argument al premierului a fost ca Romania cheltuie foarte mulți bani pentru a ajuta Ucraina și de aceea am ieșit…

- Stația GPL de la Crevedia a funcționat timp de trei ani ilegal. Cea care trebuia sa o verifice este Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte. A avut alte preocupari și acum este anchetata de DIICOT. Pentru delapidare. In 2022, cand cisternele erau incarcate la Crevedia fara ca vreo instituție…