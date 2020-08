Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat, in cadrul unei convorbiri telefonice, despre colaborarea cu alte tari pentru a trimite ajutor imediat in Liban precum si despre prelungirea embargoului Natiunilor Unite privind armele impus Iranului, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Judd Deere, relateaza Reuters.



Jud Deere a afirmat ca cei doi lideri ''si-au exprimat tristetea profunda in legatura cu pierderile de vieti omenesti in urma exploziilor devastatoare din Beirut''.



Presedintele francez Emmanuel…