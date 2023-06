Explozie puternică lângă Dnipro: mulți oameni sub dărâmăturile unei clădiri O explozie produsa in aproprierea orașului Dnipro din centrul Ucrainei a afectat sambata o cladire cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, iar salvatorii intervin pentru scoaterea victimelor aflate inca sub daramaturi, a anunțat guvernatorul regional Serhii Lisak, informeaza Reuters, citat de adevarul.ro. Conform unei postari de pe Telegram a guvernatorului, trei din copii afectați de incident sunt in stare grava. Un total de 17 persoane primesc ingrijiri medicale. CITESTE SI Descoperire fara explicații: au fost gasite piese metalice ce dateaza de acum 400 de milioane… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

