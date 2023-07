Explozie neurmată de incendiu în localitatea Vișeu de Jos. Victima a fost transportată la Centrul de Primiri Urgențe Vișeu de Sus Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus au intervenit astazi, cu un echipaj de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD, in localitatea Vișeu de Jos, unde din cauza unor acumulari de gaz de la o butelie a vut loc o explozie neurmata de incendiu. In urma exploziei a rezultat o victima, de aproximativ 70 de ani, care a suferit arsuri la nivelul capului. Victima a fost transportata la Centrul de Primiri Urgențe Vișeu de Sus de catre echipajul medical aflat la locul intervenției. De asemenea, in urma deflagrației a fost distrusa locuința in proporție de 50%. Pompierii atrag… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

