- O explozie puternica a avut loc la una dintre cele mai mari uzine chimice din regiunea Rostov, unde se produc muniții. Mai multe persoane au fost internate de urgența cu arsuri grave, informeaza lenta.ru.

- Șapte persoane au fost spitalizate cu arsuri dupa o explozie la o uzina chimica din regiunea Rostov. Despre acest lucru a anunțat portalul 161.ru. Explozia a avut loc in seara zilei de 29 iulie la intreprinderea Combinatul Kamensky, una dintre cele mai mari intreprinderi chimice din sudul Rusiei. Dupa…

- Sentințele anunțate luni vin dupa un protest care a avut loc in primavara anului trecut in Osetia de Nord, o republica autonoma din componența Federației Ruse, situata in zona Caucazului, scrie The Moscow Times . Un tribunal din sudul Rusiei a condamnat cinci manifestanți anti-lockdown la cel puțin…

- Rusia nu planifica sa introduca trupe in Afganistan pe fondul consolidarii pozițiilor gruparii teroriste a talibanilor (interzisa in Federația Rusa), a anunțat șeful Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. De asemenea, el a exlus posibilitatea unor lovituri punctuale asupra unor poziții…

- Incendiile devastatoare de padure din estul Rusiei nu vor putea fi stinse in viitorul apropiat, sunt de parere ecologistii rusi, informeaza DPA. ''Portiuni extinse din Iacutia sunt in acest moment cuprinse de flacari. Doar ploaia mai poate ajuta in situatia de aici'', a declarat marti Grigory…

- Aparatul AN-26 efectua legatura intre Petropavlovsk-Kamciatsk si Palana, in peninsula Kamciatka, atunci cand a incetat sa emita semnale de recunoastere, au explicat agentiile de presa Interfax si RIA Novosti.Printre cele 28 de persoane la bord se afla sase membri ai echipajului si unul sau doi copii,…

- Sanctiuni impotriva Rusiei vor exista in continuare, intrucat, atat timp cat Crimeea este parte a Rusiei, Moscova ramane sub sanctiuni si nu va cere ridicarea lor, a afirmat luni ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Pankin, vorbind in cadrul unor audieri in Duma de Stat (camera inferioara),…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianța este gata sa-și protejeze aliații de orice amenințare din partea Belarusului și a Rusiei. In același timp, Stoltenberg, intr-un interviu acordat Welt am Sonntag, a reamintit ca, in trecut, Rusia a incalcat deja integritatea teritoriala…